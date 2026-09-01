Москва1 сенВести.Российским школам стоит отказаться от домашних заданий в пользу групповых проектов в классе. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в комментарии NEWS.ru.
Школам нужно постепенно уходить от домашних заданий в форме написания отчетов или проектов, потому что все это можно сделать с помощью нейросетейсказал депутат
По мнению Свинцова, нужно максимально переходить к другому формату, когда на уроке ученики разбиваются на небольшие группы, работают в них и в конце занятия представляют результат совместной работы - контрольную или творческую работу.
Свинцов полагает, что нужно менять систему, чтобы "нормальный учебный процесс" не был заменен использованием нейросетей. Депутат уточнил, что данная задача является непростой, и за один день ее не решить, но, как он считает, сделать это нужно.
В августе министр просвещения Сергей Кравцов раскрыл планы министерства по домашним заданиям.