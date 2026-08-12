Депутаты Госдумы выступили за отмену учебы в школах по субботам

В Госдуме предложили отменить "шестидневку" в школах Депутаты Госдумы выступили за отмену учебы в школах по субботам

Москва12 авг Вести.Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили отменить учебу по субботам в школах. Об этом говорится в обращении фракции.

В рамках инициативы предлагается ввести пятидневную учебную неделю, а в субботу проводить внеурочные спортивные, культурные и иные мероприятия.

По мнению депутатов, это позволит установить единый образовательный режим для школьников и обеспечить детям два полноценных дня отдыха.

Ранее в Минпросвещения разъяснили, сколько должны длиться перемены в школах. Как отметили в ведомстве, вместо одной большой перемены школы могут установить два перерыва по 20 минут каждый после второго и третьего уроков, однако в целом любая перемена между занятиями не должна быть меньше 10 минут.