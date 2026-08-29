Моргулов заявил о росте взаимного интереса РФ и КНР в сфере кинематографа

Посол Моргулов отметил рост взаимного интереса РФ и КНР в сфере кинематографа Моргулов заявил о росте взаимного интереса РФ и КНР в сфере кинематографа

Москва29 авг Вести.В последние годы отмечается рост взаимного интереса России и Китая в сфере кинематографа. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

Мы фиксируем рост взаимного интереса. Наши кинематографисты регулярно участвуют в главных китайских международных кинофестивалях – пекинском, шанхайском и других, и не только участвуют, но и побеждают в самых различных номинациях сказал посол

С 27 августа в Пекине, Шанхае, Хух-Хото, Харбине и Хэйхэ проходит Фестиваль российского кино. Мероприятия продлятся до 2 сентября.

В программу фестиваля вошли такие премьеры 2025-2026 годов, как фильмы "Август", "Ангелы Ладоги", "Чебурашка 2", "Буратино", "Авиатор", "Литвяк", "Отец", а также специальная секция "Союзмультфильма".