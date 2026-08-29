Москва29 авгВести.В последние годы отмечается рост взаимного интереса России и Китая в сфере кинематографа. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Мы фиксируем рост взаимного интереса. Наши кинематографисты регулярно участвуют в главных китайских международных кинофестивалях – пекинском, шанхайском и других, и не только участвуют, но и побеждают в самых различных номинацияхсказал посол
С 27 августа в Пекине, Шанхае, Хух-Хото, Харбине и Хэйхэ проходит Фестиваль российского кино. Мероприятия продлятся до 2 сентября.
В программу фестиваля вошли такие премьеры 2025-2026 годов, как фильмы "Август", "Ангелы Ладоги", "Чебурашка 2", "Буратино", "Авиатор", "Литвяк", "Отец", а также специальная секция "Союзмультфильма".