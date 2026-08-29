В Китае сравнили российский кинематограф с рынком, на котором всегда все вкусно Китайский режиссер считает российский кинематограф вкусным

Москва29 авг Вести.Российский кинематограф – это ночной рынок, на котором всегда все вкусно. Такое сравнение ИС "Вести" озвучил китайский режиссер Фан Ли.

Те, кто любит именно вкусную еду, идут на ночные рынки. Вот кинофестиваль, особенно российский – это как раз ночной рынок, на котором всегда все вкусно сказал Фан Ли

С 27 августа в Пекине, Шанхае, Хух-Хото, Харбине и Хэйхэ проходит Фестиваль российского кино. В программу вошли такие премьеры 2025–2026 годов, как фильмы "Август", "Ангелы Ладоги", "Чебурашка 2", "Буратино", "Авиатор", "Литвяк", "Отец", а также специальная секция "Союзмультфильма". Фестиваль продлятся до 2 сентября.

Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил, что в последние годы отмечается рост взаимного интереса России и Китая в сфере кинематографа.