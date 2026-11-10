"Дром": спрос на подержанные авто в РФ вырос на 5% в октябре, но упал год-к-году

Рынок подержанных машин в РФ прибавил 5% в октябре "Дром": спрос на подержанные авто в РФ вырос на 5% в октябре, но упал год-к-году

Москва10 ноя Вести.Продажи автомобилей с пробегом в России в октябре выросли на 5% по сравнению с сентябрем, однако в годовом выражении показатель снизился на 5%, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".

В октябре спрос на автомобили с пробегом вырос на 5% по сравнению с сентябрем. По сравнению же с октябрем прошлого года продажи авто упали на 5% рассказали в пресс-службе портала

Рост в месячном выражении зафиксирован у машин всех стран-производителей. Китайские модели в октябре приобретали на 9% чаще, чем месяцем ранее, отечественные и корейские - на 5%, немецкие - на 3%.

Лидерами по динамике спроса стали Дальний Восток (+7%) и Урал (+6%), в Сибири и Приволжье прирост составил 5%, в центральных регионах - 4%, на Юге - 1%.