В России вырос на 15% спрос на автомобили с пробегом Nissan – самая популярная у россиян марка среди автомобилей с пробегом

Москва2 ноя Вести.В период с января по сентябрь 2026 года спрос на автомобили с пробегом в России увеличился на 15% по сравнению с показателем прошлого года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов "Авито".

По их данным, наибольшим спросом пользуются б/у автомобили марки Nissan, интерес к ним вырос на 21%. В тройке лидеров также Hyundai и Toyota – 19% и 18% соответственно.

Эксперты также отметили, что рост спроса на машины с пробегом повышает востребованность услуг автосервисов. Причем, как у продавцов, так и у покупателей. Первым обычно необходимы устранение неисправностей и придание автомобилю привлекательного вида. Вторые обращаются за первичной диагностикой и плановым техобслуживанием.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на иномарки 30-летней давности. Поскольку за них не нужно платить утильсбор.