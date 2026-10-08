Москва8 октВести.По итогам сентября текущего года объем продаж в России новых отечественных легковых автомобилей вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлогодним уровнем и составил почти 56 тыс. единиц. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Газпромбанк автолизинга", которое приводит ТАСС.
В сентябре клиентов нашли почти 56 тысяч отечественных автомобилей, в полтора раза (+51%) больше, чем год назад. При этом доля отечественных брендов на рынке увеличилась с 30% до 46%, прибавив 16 процентных пунктов за годговорится в исследовании
Как отмечается, по итогам трех кварталов было продано почти 400 тыс. отечественных легковых машин (+37%), которые охватили 42% рынка (+9%). Руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк автолизинга" Александр Корнев полагает, что доля продаж российских марок по итогам октября может вырасти до 47-48%.
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