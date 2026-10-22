Алиханов: продажи электромобилей в РФ за 8 месяцев 2026 г. выросли почти вдвое Алиханов: по итогам года ожидаем продажи до 30 тысяч электрокаров и гибридов

Москва22 окт Вести.Продажи электромобилей в России за восемь месяцев 2026 года выросли почти в два раза благодаря мерам поддержки, при этом значительно увеличилась доля отечественных машин, включая электрокары и гибриды. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По его словам, в текущем году наблюдается впечатляющая динамика реализации машин российского производства.

У нас [проданы] чуть более 83 тыс., если смотреть за 8 месяцев 2026 года - это почти в два раза больше, чем за такой же аналогичный период прошлого года). И в принципе, динамика продаж очень впечатляющая. Во многом благодаря, конечно, и мерам поддержки российских машин. Мы надеемся продать чистых "электричек" в районе 20 000, если с гибридными смотреть, то там 30 000 или чуть больше будет по итогу этого года, как мы надеемся. Доля российских машин выросла значительно – 27 процентов она составила по итогам 8 месяцев. Это тоже по сравнению с прошлым периодом, когда было 11. Не только за счет "Атома", те же локализованные бренды Voyah, Evolute, они давно, собственно, на рынке присутствуют, но рванули вперед в хорошем смысле именно в этом году. Очень хорошая динамика по разным причинам, в том числе и разные госпрограммы поддержки. рассказал министр

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