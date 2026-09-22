Москва22 сен Вести.Старт производства кроссовера Lada Azimut назначен на 25 сентября, сообщил журналистам глава компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Автомобиль будет впускаться в комплектациях с двигателем мощностью 132 л.с. объемом 1,8 литра в паре с автоматической коробкой передач, а также с новым двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 120 л.с. и ручной шестиступенчатой коробкой передач.

25 сентября после полудня будет дан старт - торжественный запуск производства на конвейере модели Lada Azimut сказал Соколов

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