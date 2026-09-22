Соколов: АвтоВАЗ рассчитывает выпустить около 20 тыс. Lada Azimut в 2017 году

АвтоВАЗ начнет продажи Lada Azimut до конца года Соколов: АвтоВАЗ рассчитывает выпустить около 20 тыс. Lada Azimut в 2017 году

Москва22 сен Вести.АвтоВАЗ планирует в первый год производства выпустить около 20 тыс. кроссоверов Lada Azimut. Об этом журналистам сообщил глава компании Максим Соколов.

Первые несколько тысяч автомобилей предприятие намерено произвести уже в 2026 году. Точные объемы будут зависеть от темпов продаж, которые, как отметил Соколов, обычно начинают расти через два-три месяца после запуска производства.

Ориентир – порядка 20 тысяч автомобилей в качестве первого стартового года с учетом того, что продажи в первом квартале еще будут раскручиваться по всей дилерской сети сказал глава АвтоВАЗа

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