Производство Lada Azimut планируют увеличить до десятков тысяч машин в 2027 году

АвтоВАЗ выпустит несколько тысяч кроссоверов Lada Azimut до конца года Производство Lada Azimut планируют увеличить до десятков тысяч машин в 2027 году

Москва26 авг Вести.АвтоВАЗ планирует до конца 2026 года выпустить несколько тысяч кроссоверов Lada Azimut. Об этом сообщила пресс-служба российского автопроизводителя.

Отмечается, что уже в следующем году компания рассчитывает увеличить объем производства новой модели до нескольких десятков тысяч автомобилей.

По производственному плану до конца 2026 года АО "АвтоВАЗ" выпустит несколько тысяч товарных Lada Azimut, а производственный план 2027 года содержит уже несколько десятков тысяч Azimut говорится в сообщении

17 августа АвтоВАЗ вернулся к работе после планового единого корпоративного отпуска. За этот период на предприятии прошло обслуживание оборудования.