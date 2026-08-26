Москва26 авгВести.АвтоВАЗ планирует до конца 2026 года выпустить несколько тысяч кроссоверов Lada Azimut. Об этом сообщила пресс-служба российского автопроизводителя.
Отмечается, что уже в следующем году компания рассчитывает увеличить объем производства новой модели до нескольких десятков тысяч автомобилей.
По производственному плану до конца 2026 года АО "АвтоВАЗ" выпустит несколько тысяч товарных Lada Azimut, а производственный план 2027 года содержит уже несколько десятков тысяч Azimutговорится в сообщении
17 августа АвтоВАЗ вернулся к работе после планового единого корпоративного отпуска. За этот период на предприятии прошло обслуживание оборудования.