АвтоВАЗ вернулся к работе после корпоративного отпуска На АвтоВАЗе после отпуска возобновлено производство

Москва17 авг Вести.АвтоВАЗ возобновил работу после планового единого корпоративного отпуска, который длился с 27 июля по 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба компании в MAX.

За это время проводилось обслуживание и модернизация оборудования.

Отмечается, что значительная часть работ была связана с финальной подготовкой к запуску производства кроссовера LADA Azimut.

АВТОВАЗ возобновил работу после планового единого корпоративного отпуска говорится в публикации

Кроме того, велись работы в цехе сварки и сборки LADA NIVA Legend для достижения проектных мощностей по выпуску новой версии автомобиля с оцинкованными деталями кузова и мотором 1,8 л, пояснили в АвтоВАЗе.

В производстве LADA Granta специалисты смонтировали робота подачи боковины кузова на пост сварки. Также проводились работы, связанные с подготовкой к внедрению на этой модели в 2027 году автоматической бесступенчатой трансмиссии, подчеркнули в компании.