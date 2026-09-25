Путин поздравил АвтоВАЗ с началом производства Lada Azimut Путин поздравил АвтоВАЗ с запуском серийного производства Lada Azimut

Москва25 сен Вести.Президент России Владимир Путин поздравил АвтоВАЗ с началом серийного производства кроссовера Lada Azimut. Текст поздравления опубликован на сайте российского лидера.

Президент подчеркнул, что создание этого автомобиля стало результатом слаженного труда талантливого коллектива конструкторов, инженеров, дизайнеров, специалистов разных профессий, и отметил, что новая модель - полностью отечественная разработка.

Поздравляю вас с началом серийного выпуска новой флагманской модели отечественного бренда Lada - кроссовера Azimut… Производство [Lada Azimut] станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности заявил Путин

Ранее АвтоВАЗ объявил, что производство Lada Azimut начнется 25 сентября. Продажи нового кроссовера планируется открыть до конца 2026 года. В первый год производства компания намерена выпустить около 20 тысяч автомобилей этой модели.