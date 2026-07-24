Сотрудники АвтоВАЗа в корпоративном отпуске займутся ремонтом и модернизацией Компания "АвтоВАЗ" приостановит производство до 16 августа

Москва24 июл Вести.АвтоВАЗ с 27 июля по 16 августа уходит в плановый единый корпоративный отпуск, сообщается на сайте компании.

В это время сотрудники традиционно займутся ремонтом, обслуживанием и модернизацией технологического оборудования и оснастки. Кроме того, планируется провести работы по улучшению условий труда работников.

В общей сложности в период отпуска планируется выполнить более 13 тысяч задач суммарным объемом более 80 тысяч человеко-дней, важная часть которых связана с финальной подготовкой к запуску производства LADA Azimut говорится в сообщении

Будет также проведен ряд подготовительных работ к выпуску LADA Granta с автоматической трансмиссией, начало которого запланировано на 2027 год.

Финансирование вышеперечисленных проектов превысит 370 миллионов рублей, отметили в АавтоВАЗе.

Серийное производство LADA Azimut, как ожидается, начнется в сентябре.