Москва14 сен Вести.Внедорожник Lada Niva Legend получит в 2027 году светодиодные фары, сообщил президент и председатель правления АвтоВАЗа Максим Соколов в эфире программы "Картина мира" с Михаилом Ковальчуком на телеканале "Культура".

Модель "Нива" на заводе ВАЗ начали производить в 1977 году. Обновленный внедорожник Lada Niva Legend выпущен в нынешнем году. Машина получила более 350 новых и модернизированных деталей и узлов. Она оснащена 1,8-литровым двигателем, модернизированной подвеской, улучшенной трансмиссией, водительской подушкой безопасности.

В следующем году мы в год уже 50-летнего юбилея дадим еще светодиодные фары, и это будет такая вишенка на торте сказал Соколов

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ запатентовал новый слоган "Можно, а зачем?". Фраза "Можно, а зачем?", сказанная руководителем проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегом Груненковым, получила резонанс в соцсетях. Так топ-менеджер ответил на вопрос, может ли АвтоВАЗ производить машины, аналогичные продукции BMW.