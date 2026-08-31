Москва31 авг Вести.Автоваз начал продажи классического внедорожника Lada Niva Legend.

Как сообщает пресс-служба предприятия, автомобиль получил мощный двигатель, подушки безопасности и оцинкованные элементы кузова.

Новый мотор мощностью 90 л.с. получил прибавку в 24 Н·м крутящего момента. Уже при 1000 об/мин доступно 80% максимальной тяги — то, что особенно ценишь там, где асфальт заканчивается. При этом расход в смешанном цикле снизился с 9,9 до 9 л/100 км. сказано в сообщении в MAX

Также впервые на NIVA Legend детали кузова, в том числе капот, крыша и элементы задней части, изготовлены из оцинкованного стального проката.

Для покупки доступны четыре версии: "Классик" по цене от 1 199 000 рублей, "Драйв" - от 1 289 000 рублей, "Урбан" и "Черная серия" стоимостью от 1 345 000 рублей и 1 365 000 рублей соответственно.