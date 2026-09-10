АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак "Можно, а зачем?"

АвтоВАЗ запатентовал новый слоган "Можно, а зачем?" АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак "Можно, а зачем?"

Москва10 сен Вести.Фраза "Можно, а зачем?", сказаная руководителем проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегом Груненковым, стала новым товарным знаком компании. Об этом сообщает РИА Новости после знакомства с обновлениями в электронной базе Роспатента.

Под новым товарным знаком "Можно, а зачем?" тольяттинский автопроизводитель расширяет ассортимент. Теперь под этим брендом будут выпускаться не только автомобили и их комплектующие, но и игрушки, безалкогольные напитки, пиво, одежда и обувь. Товарный знак также охватывает рекламную деятельность, производство шоу-программ и фильмов.

Заявка одобрена 9 сентября 2026 года. Регистрация действует до 17 февраля 2036 года отмечается на сайте Роспатента

Фразой, которая стала брендом, Олег Груненков ответил на вопрос, может ли АвтоВАЗ производить машины, аналогичные продукции BMW.

АвтоВАЗ производит модели семи семейств Lada - Vesta, Largus, Granta, Aura, Iskra, Niva Legend и Niva Travel. Это крупнейший российский автопроизводитель. Заводы компании находятся в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге.

Производитель экспортирует свою продукцию в 31 страну. Компания пригласила дилеров из 15 стран осмотреть "Сад роботов" на заводе Тольятти: в цехе сварки кузовов Lada Granta синхронно работают 385 высокоточных сварочных роботов.

Средняя цена машин Lada на российском рынке сейчас составляет около 1,5 миллиона рублей.

Есть флагманская продукция Vesta или Aura - она продается чуть выше двух миллионов рублей пояснил президент АвтоВАЗа Максим Соколов

Средняя стоимость машин других брендов превышает 3,5 миллиона рублей. В этих условиях российская компания собирается сохранить за собой 25% доли на отечественном рынке. АвтоВАЗ планирует выпустить до конца года несколько тысяч кроссоверов новой марки Lada Azimut.