Москва22 окт Вести.Российский электромобиль "Атом" примерно на 70% локализован благодаря российским батареям, металлу и пластику, а в ближайшем году этот показатель вырастет до 90% с запуском отечественных гигафабрик. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

На примере собственного электрокара "Атом" он наглядно показал, насколько глубоко сегодня локализовано производство автомобилей в России.

Моя машина ["Атом"] примерно на 70% локализована. Самые главные в ней элементы – это сама батарея "Рэнера" [российский литий-ионный аккумулятор и система накопления энергии], производитель "Росатом", которую в Липецке они производят в особой экономической зоне. Понятно, что весь металл и пластик "Сибуровский" [Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания СИБУР]. Абсолютно все наше. Поэтому будет [достигнут уровень локализации] под 90% в ближайшее время. Я думаю, что уже в следующем году. Обещают, что после того, как вовсю у нас заработают гигафабрики [автоматизированные предприятия по массовому производству литий-ионных аккумуляторов и накопителей энергии]. Однако самое важное в этом то, что платформа от и до сделана командой "Камы" в России [компания АО "Кама" запатентовала платформу российского электромобиля "Атом"] рассказал министр

Ранее гендиректор акционерного общества "Кама", компании-разработчика электромобиля "Атом" Игорь Поваразднюк заявил, что в течение 2027 года компания планирует прорабатывать варианты потенциальных новых моделей "Атома" на базе собственной технологической платформы.В ближайшее время предприятие планирует выйти на темп до 20 автомобилей за смену, а до 2028 года выпустить 10 тыс. электрокаров