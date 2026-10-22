Москва22 окт Вести.Первый российский серийный электромобиль "Атом" обладает впечатляющей динамикой и гоночным потенциалом, позволяющим ему соперничать со спортивными авто вроде Porsche Cayman. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Рвануть вперед могут только электромобили. Ребята рассказывали, что они сделали еще такую гоночную версию, и говорят, что даже одновременно с Porsche Cayman [немецкий двухместный спортивный автомобиль] финиширует на ленточке "Атом" [первый российский серийный городской электромобиль-гаджет, разработанный компанией АО "Кама" при участии Росатома]. "Атом" - очень резвый автомобиль. Можно, конечно, и спокойно водить, но зная, что у тебя под капотом есть возможность в любой момент совершить нужный пируэт на дороге рассказал министр

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что уже приобрел новый российский электрокар "Атом". По словам министра, он уже ездит на этом авто. Производство электромобилей "Атом" налажено на заводе "Москвич" компанией "Кама". В середине июля 2026 года первые товарные машины уже были переданы клиентам, заранее оформившим предзаказ.