Москва19 ноя Вести.Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов рассказал в интервью журналисту информационной службы "Вести" Марии Кудрявцевой, какими товарами отечественного производства пользуется в повседневной жизни.

Глава ведомства рассказал, что носит российские костюмы и часы.

Не могу сказать, что я стал пользоваться российскими товарами только когда стал министром промышленности. Ну, всегда традиционно это и российские костюмы. Часы "Ракета" – мои любимые, которые идут в обратную сторону, и приходится немножко так напрягаться, включать голову, чтобы понять, который час. Усложняю задачу, чтобы не расслабляться никогда сказал Алиханов

Министр также рассказал, что недавно обсуждал возможные улучшения с разработчиками электромобиля "Атом", на котором он ездит.

Недавно в одной из ваших передач, посвященных электродвижению, показывали автомобиль "Атом". Мне кажется, это очень важно – все испытывать на себе, составлять какое-то свое мнение. Ну и давать советы. Вот сегодня с коллегами, которые занимаются производством "Атома", обсуждали, я высказывал некоторые предложения относительно того, что нужно поменять в их программном обеспечении, чтобы было еще удобнее сообщил глава ведомства

Ранее Алиханов объяснил выбор российского электромобиля "Атом" его экологичностью, экономичностью, высокой маневренностью, цифровой функциональностью, удобством зарядки и вместительностью для семьи.