Москва22 окт Вести.Платформа и самые главные элементы российского электрокара "Атом" отечественного производства. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

В сентябре он сообщил, что приобрел "Атом".

Моя машина конкретно, там, ребята говорят, примерно 70% [деталей российского производства]. Но самые главные элементы – это сама батарея [производителя] "РЭНЕРА" Росатом, это росатомовские же все привода, которые в Липецке они производят в особой экономической зоне. Понятно, весь там металл и пластик сибуровский. Все-все наше. Поэтому будет под 90% в ближайшее время. Но самое важное то, что эта платформа от и до сделано командой "Атома", командой "Кама" в России