На локализацию автопрома было выделено более 130 млрд рублей Алиханов: более 130 млрд рублей направили на программу по локализации автопрома

Москва22 окт Вести.На программу по локализации автопрома было направлено порядка 130–135 млрд рублей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По словам министра, уже реализовано более сотни проектов, а из 740 критических позиций автокомпонентов освоено около 350.

Порядка 130–135 миллиардов рублей мы уже направили на эту программу с тех пор, тоже больше сотни проектов разных, очень разные комплектующие. Но пока полностью освоено из где-то 740, по-моему, там было позиций, 350 позиций мы освоили из этих критических, которые мы считаем нужными, чтобы технологии и производство было в стране. То есть половину программы, скажем так, автокомпонентной, мы уже реализовали заявил Алиханов

Ранее Алиханов заявил об успешном импортозамещении в нефтегазовой отрасли.