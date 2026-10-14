Алиханов: нефтегазовый сектор одним из первых столкнулся с санкционным давлением

Алиханов заявил об успешном импортозамещении в нефтегазовой отрасли Алиханов: нефтегазовый сектор одним из первых столкнулся с санкционным давлением

Москва14 окт Вести.Нефтегазовый сектор российской экономики столкнулся с масштабным санкционным давлением одним из первых в 2014–2015 годах. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По словам главы Минпромторга, осознав масштаб угроз, отечественные энергетические компании выстроили системную работу по принципу самостоятельного решения проблем.

Министр напомнил, что при активной координации со стороны заместителей председателя правительства Дениса Мантурова и Александра Новака был создан специальный координационный совет, который утвердил перечень критической номенклатуры оборудования и технологий.

Мы постепенно приходили к полному импортозамещению в нефтегазовом секторе подчеркнул Алиханов

Руководитель ведомства отметил, что в рамках нового национального проекта по энергетическим технологиям предусмотрена локализация и замещение еще более 200 критических решений, включая востребованные технологии для работы с трудноизвлекаемыми запасами и отечественный флот для гидроразрыва пласта.

Ранее Алиханов заявил, что выпуск газовых турбин в России вырастет до 12 единиц ежегодно с 2029 года.