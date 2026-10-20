В нефтегазовом машиностроении 80% импортозамещенных позиций в стадии завершения Мантуров: 80% позиций импортозамещения в нефтегазовом машиностроении завершаются

Москва20 окт Вести.Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак провели в Санкт-Петербурге заседание Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования при правительственной комиссии по импортозамещению. Участники обсудили обеспечение технологического суверенитета нефтегазовой отрасли и реализацию программ стандартизации. Об этом ИС «Вести» сообщили в аппарате Дениса Мантурова.

Первоочередная задача Совета – распространить на широкий ряд отраслей успешный опыт импортозамещения в нефтегазовом машиностроении. На сегодняшний день из 220 позиций критического оборудования порядка 80% находятся на завершающей стадии НИОКР, проходят испытания либо уже освоены в серийном производстве заявил Мантуров

По словам первого вице-премьера, впереди еще значительный объем работ по доведению всех проектов до промышленного применения. Вместе с тем Россия уже располагает инженерными решениями, востребованными далеко за пределами нефтегазовой отрасли.

Консолидация спроса на межотраслевую номенклатуру обеспечит загрузку производственных мощностей и снизит себестоимость российского оборудования, считает Денис Мантуров.

Пилотным направлением определено химическое машиностроение. По словам Мантурова, там выявлено более 130 критических позиций оборудования, 55 из которых обладают межотраслевым потенциалом и могут быть освоены в том числе за счет адаптации уже существующих российских решений.