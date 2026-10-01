Москва1 окт Вести.К 2030 году уровень импортозамещения в нефтегазовом машиностроении достигнет 90%. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Он отметил, что началось серийное производство.

У нас завершена разработка полученной конструкторской документации, и мы на этапе как раз перехода к производству такому промышленному, постоянному, серийному. И еще несколько десятков решений находятся в состоянии профинансированных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Мы надеемся тоже получить в ближайшие годы окончательные результаты. Вот эти 220 позиций к 2030 году будут полностью освоены, и это позволит нам выйти на уровень импортозамещения, больше 90%. То есть российское нефтегазовое машиностроение себя сможет обеспечить на 90%