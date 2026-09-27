Глава Минпромторга в День машиностроителя отметил успехи автопрома России Алиханов: автопром РФ восстановил производство во всех востребованных классах

Москва27 сен Вести.Предприятия российского автопрома восстановили производство во всех востребованных классах, отметил глава Минпромторга Антон Алиханов в своем видеопоздравлении к Дню машиностроителя. Этот профессиональный праздник отмечается в России в последнее воскресенье сентября.

В 2026 году День машиностроителя пришелся на 27 сентября.

В автомобильной промышленности российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах подчеркнул министр

Алиханов добавил, что в российском станкостроении сегодня работают более 400 предприятий. В стране созданы восемь центров промышленной робототехники, освоено производство всех основных видов промышленных роботов. Глава Минпромторга заявил, что именно профессионализм, ответственность и упорный труд машиностроителей позволяют воплощать все возможности в конкретные результаты, двигаться вперед.

После начала серийного производства на АвтоВАЗе нового кроссовера Lada Azimut Пнтон Алиханов признался, что приобрел бы себе эту автоновинку. 90% компонентной базы машина производится в России.