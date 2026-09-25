Алиханов рассказал, что купил бы себе новый кроссовер Lada Azimut

Алиханов признался, что хотел бы приобрести Lada Azimut Алиханов рассказал, что купил бы себе новый кроссовер Lada Azimut

Москва25 сен Вести.Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал, что приобрел бы себе новый кроссовер Lada Azimut.

25 сентября АвтоВАЗ начал серийное производство кроссовера Lada Azimut.

Мы очень рассчитываем, что этот продукт будет востребован. Ну, я бы себе такую взял сказал Алиханов на церемонии запуска производства

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов раскрыл принципы ценообразования нового кроссовера Lada Azimut и назвал ориентировочную стоимость модели. Он отметил, что на модель, 90% компонентной базы которой производится в России, компания планирует установить цену по нижней границе своего сегмента.