Глава АвтоВАЗа раскрыл принцип ценообразования на новый кроссовер Lada Azimut Глава АвтоВАЗа Соколов: Lada Azimut будет стоить по нижней границе сегмента

Москва24 сен Вести.Глава АвтоВАЗа Максим Соколов раскрыл принципы ценообразования нового кроссовера Lada Azimut и назвал ориентировочную стоимость модели. Он отметил, что на модель, 90% компонентной базы которого производится в России, компания планирует установить цену по нижней границе своего сегмента.

Слова Максима Соколова приводит ТАСС.

Аккуратно скажу, что мы в своем диапазоне при такой комплектации пойдем, конечно, по самой нижней границе ценовой этого сегмента заявил глава АвтоВАЗа

Официальный старт производству Lada Azimut будет дан в Тольятти 25 сентября. Машина, представленная в июне на ПМЭФ, поступит в продажу уже в ноябре. Кроссовер на платформе Lada Vesta отличает современный дизайн. Сбер внедрил в автоновинку искусственный интеллект.

На Azimut будут ставиться либо 1,8-литровый двигатель мощностью 132 лошадиных сил вместе с автоматической коробкой передач, либо 1,6-литровый мотор мощностью 120 лошадиных сил с ручной шестиступенчатой коробкой. Объем багажника кроссовера достигает 508 литров.

До конца года будет произведено несколько тысяч новых кроссоверов. АвтоВАЗ намерен в 2027 году собрать до 20 тысяч кроссоверов этой модели.