В Сбербанке сообщили о внедрении искусственного интеллекта в Lada Azimut

Сбербанк помог внедрить в новый кроссовер Lada Azimut искусственный интеллект В Сбербанке сообщили о внедрении искусственного интеллекта в Lada Azimut

Москва18 июл Вести.Сбербанк помог внедрить в новый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut цифровые решения с искусственным интеллектом. Подробности в интервью ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин.

Для нас было важно, чтобы цифровые решения не усложняли взаимодействие с автомобилем, а органично становились частью повседневной жизни водителя. По-настоящему востребованный искусственный интеллект – это технология, которая помогает человеку практически незаметно, делая использование автомобиля более комфортным и безопасным рассказал он

Важной частью цифровой среды автомобиля стало решение PlayAuto – это проекционная платформа, разработанная технологической компанией Navio, добавил Ведяхин.

Подобные проекты особенно важны сегодня, когда конкуренция в автомобильной отрасли развивается не только вокруг технических характеристик автомобиля, но и вокруг качества цифровой среды и удобства для человека. При этом особенно важно, что российские компании участвуют в этом процессе как полноценные технологические разработчики, создавая собственные решения для будущего автомобильной отрасли отметил он

Ранее сообщалось, что массовое производство нового кроссовера Lada Azimut начнется осенью этого года.