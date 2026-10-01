Москва1 окт Вести.Ряд решений еще предстоит импортозаместить в нефтегазовом машиностроении, заявил в интервью ИС "Вести" глава ведомства Антон Алиханов.

Российская нефтянка и нефтегазовое машиностроение, наверное, первыми почувствовали давление стран Запада по части всяких санкций. Где-то с 2014 года, они первыми попали под этот пресс. Поэтому у них и прогресс в части замещения, разработки своих решений наиболее заметный. Сейчас актуальная задача – порядка 20 позиций критических еще в перечне находится из тех, которые нужно заместить. Больше 50 мы уже заместили