Москва1 октВести.Минпромторг обеспечивает поддержку в развитии нефтегазовых проектов отечественной промышленности. Так, в адрес "Газпрома" ранее была произведена отгрузка фонтанной арматуры для подводной добычи на шельфе для Южно-Киринского месторождения на Дальнем Востоке. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал в интервью ИС "Вести".
Производит это оборудование концерн "Алмаз-Антей" на нижегородской площадке "Завод 70-летия Победы". Был поставлен первый комплект фонтанной арматуры поставили. Я считаю, это значимое событие. Ведь шельфовая добыча, подводная добыча, наверное, являются самыми сложными, самыми важными для освоения. Это такой High End ("высокий класс") технологии в нефтегазмашеотметил министр
Кроме того, добавил он, была осуществлена оборудования для российских СПГ-проектов на Балтийском море.