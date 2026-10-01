Алиханов рассказал о проектах газодобычи на шельфе на Балтике и Сахалине

Алиханов рассказал о проектах газодобычи на Балтике и Сахалине Алиханов рассказал о проектах газодобычи на шельфе на Балтике и Сахалине

Москва1 окт Вести.Минпромторг обеспечивает поддержку в развитии нефтегазовых проектов отечественной промышленности. Так, в адрес "Газпрома" ранее была произведена отгрузка фонтанной арматуры для подводной добычи на шельфе для Южно-Киринского месторождения на Дальнем Востоке. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал в интервью ИС "Вести".

Производит это оборудование концерн "Алмаз-Антей" на нижегородской площадке "Завод 70-летия Победы". Был поставлен первый комплект фонтанной арматуры поставили. Я считаю, это значимое событие. Ведь шельфовая добыча, подводная добыча, наверное, являются самыми сложными, самыми важными для освоения. Это такой High End ("высокий класс") технологии в нефтегазмаше отметил министр

Кроме того, добавил он, была осуществлена оборудования для российских СПГ-проектов на Балтийском море.