Москва1 октВести.Минпромторг поддерживает роботизацию субсидированием услуг инжиниринговых компаний. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
По его словам, меры комплексные. С одной стороны, Минпромторг кредитует производств станков и роботов, с одной стороны, помогает сбыту этой продукции.
Когда компания заказывает услуги инжиниринга, когда ей нужно роботизировать или автоматизировать какой-то конкретный процесс, они обращаются к профессионалу, инжиниринговым компаниям. Вот мы субсидируем до 20% стоимости услуг таких компаний. И когда компании приобретают российского робота, они получают скидку в 50% на от этого роботаотметил Алиханов
При этом, министр промышленности и торговли также заявил, что роботизация - не панацея для экономики.