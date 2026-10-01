В Минпромторге рассказали о поддержке роботизации Алиханов рассказал о программе Минпромторга о поддержке роботизации

Москва1 окт Вести.Минпромторг поддерживает роботизацию субсидированием услуг инжиниринговых компаний. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По его словам, меры комплексные. С одной стороны, Минпромторг кредитует производств станков и роботов, с одной стороны, помогает сбыту этой продукции.

Когда компания заказывает услуги инжиниринга, когда ей нужно роботизировать или автоматизировать какой-то конкретный процесс, они обращаются к профессионалу, инжиниринговым компаниям. Вот мы субсидируем до 20% стоимости услуг таких компаний. И когда компании приобретают российского робота, они получают скидку в 50% на от этого робота отметил Алиханов

При этом, министр промышленности и торговли также заявил, что роботизация - не панацея для экономики.