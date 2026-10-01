Москва1 окт Вести.Главным вопросом является целесообразность роботизации и это не может быть панацеей для экономики. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

То есть роботизация роботизации рознь, нельзя сказать, что все процессы можно автоматизировать, роботизировать или эта роботизация будет экономически обоснованной? Все-таки нужно очень внимательно смотреть, действительно ли это делает процесс быстрее, а самое главное — дешевле по сравнению с традиционными подходами. Поэтому я бы здесь не превращал роботизацию, автоматизацию в панацею от всех производственных проблем