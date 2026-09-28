Кабмин установил на три года экспериментальный правовой режим для роверов

Роверы выходят на дороги: правительство запустило трехлетний эксперимент Кабмин установил на три года экспериментальный правовой режим для роверов

Москва28 сен Вести.Правительство России ввело экспериментальный правовой режим (ЭПР) для роверов, роботов-доставщиков. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Режим будет действовать три года.

Пилотными территориями стали Москва, Санкт-Петербург, республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, Краснодарский, Красноярский, Пермский и Приморский края, а также ряд областей и федеральная территория "Сириус".

Согласно документу, к концу третьего года действия режима парк роверов может достигнуть 12 тысяч единиц, а их совокупный пробег — 10,8 миллиона километров.