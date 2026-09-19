В Москве, Петербурге и Татарстане проведут тестирование беспилотного транспорта

В Москве, Питере и Татарстане запустят беспилотный общественный транспорт В Москве, Петербурге и Татарстане проведут тестирование беспилотного транспорта

Москва19 сен Вести.В Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге будет реализован пилотный проект по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта. Соответствующее поручение правительству РФ и комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система" дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания президиума.

Обеспечить в Республике Татарстан, Сахалинской области, г. Москве и г. Санкт-Петербурге реализацию пилотного проекта по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля

Глава государства призвал привлечь к этому процессу ветеранов спецоперации с ограниченными возможностями здоровья. Они будут операторами беспилотных транспортных средств.

Ответственным за исполнение поручения необходимо представить доклад о ходе работ до 15 января 2027 года.

Также по итогам заседания Путин поручил проработать возможность оплаты проезда в транспорте через MAX.