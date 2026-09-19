Москва19 сенВести.В Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге будет реализован пилотный проект по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта. Соответствующее поручение правительству РФ и комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система" дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания президиума.
Обеспечить в Республике Татарстан, Сахалинской области, г. Москве и г. Санкт-Петербурге реализацию пилотного проекта по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспортаговорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля
Глава государства призвал привлечь к этому процессу ветеранов спецоперации с ограниченными возможностями здоровья. Они будут операторами беспилотных транспортных средств.
Ответственным за исполнение поручения необходимо представить доклад о ходе работ до 15 января 2027 года.
Также по итогам заседания Путин поручил проработать возможность оплаты проезда в транспорте через MAX.