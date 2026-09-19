Москва19 сен Вести.Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета, состоявшегося 10 августа 2026 года. Документ, опубликованный на сайте Кремля, касается развития общественного транспорта в российских регионах.

Правительству поручено внести изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам Федерации на обновление общественного транспорта. В частности, планируется расширить направления использования средств, включив в них развитие транспортной инфраструктуры, в том числе городского наземного электрического транспорта.

Кроме того, регионы получат право самостоятельно выбирать приоритетные направления расходования субсидий — в зависимости от долговой нагрузки и бюджетной обеспеченности. Это возможно при условии достижения целевого показателя, установленного указом президента от 7 мая 2024 года № 309. Речь идет об увеличении к 2030 году доли парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85%.

Также правительству предстоит организовать оценку эффективности использования субсидий с учетом комплексного показателя качества транспортного обслуживания населения, который должен быть разработан в соответствии с отдельным пунктом поручений. Срок исполнения всех этих задач — 15 января 2027 года.

Также по итогам заседания президиума Государственного совета Путин отметил, что в Москве, Питере и Татарстане протестируют беспилотный общественный транспорт, а также проработают возможность оплаты проезда в транспорте через мессенджер MAX.