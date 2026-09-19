Путин поручил проработать возможность оплаты проезда в транспорте через MAX Правительство проработает возможность оплаты проезда с помощью MAX

Москва19 сен Вести.Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность оплаты проезда в транспорте через мессенджер MAX. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания президиума Государственного совета.

Задача поставлена перед правительством РФ. Выполнять ее кабмин будет совместно с комиссиями Государственного Совета по направлениям "Эффективная транспортная система", "Экономика данных" и исполнительными органами субъектов страны.

Рассмотреть вопрос об использовании единой биометрической системы, ее региональных сегментов и сервиса "Цифровая платформа МАКС" для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте говорится в документе

Также российский лидер поручил повысить прозрачность платежей при оплате услуг по перевозке пассажиров и увеличить долю безналичной оплаты, предусмотрев при этом возможность сделать это в автономном режиме.