Москва16 авгВести.Внедрение беспилотного транспорта в экспериментальном режиме будет осуществлено еще в пяти-шести регионах помимо Москвы и Санкт-Петербурга, где уже тестируются беспилотные трамваи и составы метро. Об этом в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Еще на пять–шесть субъектов мы попробуем это сделать. И там наработаем достаточную базу. И далее будем уже это применять по всей странезаявил Никитин
Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах по внедрению беспилотных грузоперевозок на разных международных направлениях.