Никитин: эксперимент по беспилотному транспорту расширят еще на 5–6 регионов

Минтранс: эксперимент по беспилотному транспорту будет расширен на 5–6 регионов Никитин: эксперимент по беспилотному транспорту расширят еще на 5–6 регионов

Москва16 авг Вести.Внедрение беспилотного транспорта в экспериментальном режиме будет осуществлено еще в пяти-шести регионах помимо Москвы и Санкт-Петербурга, где уже тестируются беспилотные трамваи и составы метро. Об этом в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Еще на пять–шесть субъектов мы попробуем это сделать. И там наработаем достаточную базу. И далее будем уже это применять по всей стране заявил Никитин

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах по внедрению беспилотных грузоперевозок на разных международных направлениях.