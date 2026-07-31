Пилотный проект по формированию автоштрафов стартовал по всей России

Пилот системы автофиксации правонарушений заработал по всей России Пилотный проект по формированию автоштрафов стартовал по всей России

Москва31 июл Вести.Роспотребнадзор совместно с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) запустил во всех регионах России пилотный проект для автоматизации формирования постановлений по административным правонарушениям на основе данных системы маркировки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках проекта система "Честный знак" формирует проекты постановлений, используя данные в режиме онлайн, без составления протокола и участия нарушителя. Сотрудники территориальных управлений Роспотребнадзора изучают материалы и подписывают документы.

В рамках пилота штрафы участникам оборота товаров не начисляются. Пилотный проект призван отладить механизм, устранить потенциальные ошибки и обучить специалистов.

Механизм автоматического начисления штрафов начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Соответствующий федеральный закон подписал в мае президент России Владимир Путин.

Ранее в Госдуме предложили создать на портале "Госуслуги" единый "безбумажный" сервис для обжалования автомобильных штрафов независимо от того, кто вынес постановление.