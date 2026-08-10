Москва10 авг Вести.Внедрение автоматической системы фиксации и выставления штрафов за растущий борщевик на частных земельных участках разгрузит местные администрации и ускорит процесс вынесения штрафа. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила руководитель общественного движения "Антиборщевик" Мария Попова.

По ее словам, новая система штрафов будет особенно полезна в регионах с большими расстояниями до участков, плохими дорогами и малым штатом сотрудников администраций.

Это должно сократить рабочее время сотрудников местных администраций, потому что если поступает жалоба от граждан, то сотрудники должны выезжать на проверки. Ну, Московская область – еще ладно, а представьте в провинции, где большие расстояния, плохие дороги и три с половиной сотрудника на весь район. То есть для них это была бы очень большая нагрузка. А так это должно, по идее, облегчить. Ну и скорость опять же, потому что пока сейчас шлют все эти предписания. Сейчас же, если по жалобам граждан, то не сразу штраф прилетает. Сначала предписание с каким-то сроком исполнения, собственника еще уговаривают побороться, и только потом дело доходит до штрафа. А за это время, если, например, жалоба поступила в июле, то в августе семена уже созрели и осыпались. То есть, даже если собственник придет и скосит, то пользы от этого будет мало сказала Попова

Ранее собственнику земли в Московской области выписали первый штраф за растущий на участке борщевик, который был обнаружен при помощи цифрового мониторинга.