В Подмосковье используют беспилотники для мониторинга земельных участков В Подмосковье начали применять беспилотники для мониторинга земельных участков

Москва7 авг Вести.В Рузском районе начали применять беспилотники с искусственным интеллектом (ИИ) для мониторинга земельных участков и выявления нарушений, первый штраф уже выписан. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал первый заместитель главы Рузского муниципального округа Виталий Пархоменко.

6 августа стало известно, что первый штраф за растущий на участке борщевик, который был обнаружен при помощи цифрового мониторинга, выписали собственнику земли в Московской области.

Мы в муниципалитете разработали и уже тестируем проект, который позволяет беспилотными средствами мониторить земельные участки, картографически определять принадлежность этого участка и по принципу как, например, за нарушение правил дорожного движения, автоматически собственнику выписывать штраф рассказал глава Рузского муниципального округа

Нарушение было выявлено при помощи видеосъемки и анализа данных при помощи ИИ – нейросеть обработала данные, сформировала постановление, а затем отправила его собственнику через портал "Госуслуг". Сумма штрафа собственнику участка – юридическому лицу – составила 150 тыс. рублей.