Минтранс РФ до конца года выберет города для эксперимента с доставкой дронами Минтранс до конца года определит города, где появится доставка дронами

Москва14 сен Вести.Минтранс России до конца года определит первые российские города, где будет организован эксперимент по доставке с помощью беспилотников. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в беседе с РИА Новости.

По его словам, конкурс на участие в эксперименте уже объявлен. Отбор городов планируется завершить до конца текущего года.

До конца года мы определим первые российские города, где доставка также будет делаться при помощи беспилотников сказал он

Ранее министр транспорта завил, что доставка дронами может быть выгоднее и быстрее курьерской доставки. В интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой он сообщил, что теоретическая работа по этому вопросу пройдена, и теперь "надо на практике убедиться, что все работает". Никитин также уточнил, что пилотный проект планируется провести "в одном из регионов Дальнего Востока".