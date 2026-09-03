Дроном дешевле чем курьером: в Минтрансе рассказали о новациях в доставке Минтранс: доставка дроном должна быть выгоднее доставки курьером

Москва3 сен Вести.Доставка товаров дронами может быть выгоднее, чем доставка курьером. Такое мнение министр транспорта РФ Андрей Никитин выразил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он рассказал о планах в пилотном режиме запустить на Дальнем Востоке доставку с помощью дронов.

Практика — критерий истины. То есть с точки зрения теории мы уже всю эту работу прошли, теперь надо на практике все это проверить, убедиться в том, что все работает и там должна появиться экономика. То есть, что такое экономика? Значит, доставка дроном должна быть выгоднее и быстрее, чем доставка курьером сказал Никитин

Ранее президент России Владимир Путин поручил отработать в регионах Дальнего Востока и Арктики перевозки гражданских грузов с помощью беспилотных авиационных систем на малых высотах.