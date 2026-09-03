Москва3 сен Вести.В регионах Дальнего Востока планируется провести пилотный проект по доставке товаров с помощью дронов, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что похожие проекты по низковысотной экономике прорабатываются в Китае и США.

Для нас это возможность посмотреть, как беспилотники, дроны могут заниматься доставкой, доставкой коммерческих грузов, условно говоря, продуктов питания, товаров там наших таких маркетплейсов, типа Wildberries и Озона. И также доставкой срочных грузов, например, лекарств, крови и так далее, вот по больницам. Плюс отдельно это история дальней доставки для труднодоступных мест и опять-таки посылок каких-то важных, срочных грузов сказал Никитин

По словам министра, важно посмотреть, как проект будет работать в комплексе с экономикой городов.

Очень важно посмотреть, как это все работает в комплексе, не отдельные какие-то испытания, а вот в целом с точки зрения экономики города, экономики региона. И мы договорились, что в одном из регионов Дальнего Востока мы пилот проведем. Может быть, не в одном, может быть, их будет два и три, потому что здесь надо, с одной стороны, посмотреть на наши федеральные нормы, как они работают с точки зрения Воздушного кодекса и так далее добавил он

Также Никитин заявил, что доставка товаров дронами должна быть выгоднее и быстрее, чем доставка курьером.