Москва3 сен Вести.Минтранс России на сегодняшний день определил четыре направления работы для того, чтобы увеличить пропускную способность на Дальнем Востоке и выстроить логистические маршруты с российскими партнерами. Подобнее о них министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Первое направление, по его словам, - это развитие Восточного полигона. На ВЭФ, сообщил министр, был дан старт прокладке Северомуйского тоннеля. Работа по развитию полигонов будет продолжаться, заверил Никитин.

Второе – это, конечно, портовые мощности. Это и сухой порт "Артем", о котором тоже президент говорил, и следующий этап его работы был открыт на Восточном форуме в прошлом году. Они начали работать, сейчас они двигаются вперед. Это морские порты, мы рассчитываем практически в два раза до 2030 увеличить объемы перевалки через морские порты. И понятно, что это связано напрямую с железной дорогой сказал Никитин

Еще одно направление работы Минтранса – пограничные переходы. Речь как о железнодорожных, так и об автомобильных, пояснил министр.

Буквально недавно открыт погранпереход "Пограничный". Он в три раза увеличивает число автомобилей, которые через него идут. На очереди Краскино – Хасан. Буквально вот-вот мы тоже его по грузовому движению будем открывать. И в следующем году еще ряд погранпереходов мы откроем. Это позволит убрать все логистические ограничения, в том числе и в железнодорожных, и в автомобильных перевозках добавил он

Одно из важных направлений – цифровизация перевозок, отметил Никитин.

Это национальная цифровая транспортно-логистическая платформа. Мы ее назвали "Лотус". Это электронные документы – все, что позволяет убрать вот эти, так сказать, неровности в логистике, и сделать логистику максимально комфортной, сделать ее максимально быстрой. То есть мы, когда мы видим, как идет перевозка в электронном виде, мы видим и все задержки, которые происходят на том или ином этапе, и можем точечно их уже удалить. Поэтому такая работа идет, и, в принципе, она идет ровно, в соответствии с теми задачами, которые поставил президент заключил министр

Также Никитин рассказал о пилотном проекте по доставке товаров дронами, который будет реализован на Дальнем Востоке.