Москва3 сен Вести.В России необходимы небольшие самолеты на 9-10 пассажирских мест для полетов на отдаленные территории, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Воздушные судна позволят добраться до территорий, куда невозможно доехать.

Безусловно, нужен небольшой самолет на 9-10 мест, о чем тоже давным-давно все говорят. И здесь мы максимально будем поддерживать коллег из Министерства промышленности в том, что нас касается, в части сертификации, какой-то помощи и поддержки, потому что этот самолет нужен, он нужен для отдаленных территорий, куда невозможно доехать как-то иначе