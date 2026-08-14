Москва14 авг Вести.В РФ остается много небольших городов без крупных аэродромов, транспортные связи которых обеспечиваются турбовинтовыми самолетами, большая часть из которых устарела и может быть заменена новым Ил-114-300. Об этом ИС "Вести" рассказал исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

В нашей стране есть огромное количество небольших городов с не очень крупными аэродромами, на которых транспортные связи обеспечиваются небольшими турбовинтовыми самолетами вместимостью порядка пятидесяти пассажиров. Проблема в том, что основная часть этих самолетов — это машины еще советского производства. Их возраст может превышать и 50, и 60 лет. На замену им как раз машина, рассчитанная на перевозку порядка 64 пассажиров объяснил Пантелеев

Он добавил, что возрождение полетов по сети региональных и внутрирегиональных маршрутов связано с обновлением авиапарка.

В отличие от старого Ан [новый самолет] будет потреблять практически вдвое меньше топлива, летать быстрее, обеспечит гораздо больший комфорт для пассажиров. Поэтому возрождение полетов по сети региональных, внутрирегиональных маршрутов в значительной степени связано с обновлением парка Ил-114 заявил Пантелеев

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что в РФ начинаются первые поставки самолета Ил-114-300. Это происходит в рамках программы создания отечественного флота гражданской авиации.