Москва12 авг Вести.В России начинаются поставки самолета Ил-114-300 в рамках программы создания отечественного флота гражданской авиации. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он также отметил во время сессии "Родина – это люди. Технологический суверенитет" в национальном центре "Россия", что разворачивается и серийное производство обновленного Ту-214.

По самолету Ил-114-300 мы начинаем первые поставки. Разворачивается серийное производство обновленного Ту-214, на финальном этапе испытания и сертификация МС-21 и Superjet сказал Мантуров

Первый вице-премьер добавил, что создание современного флота гражданской авиации имеет ключевое значение. По его мнению, одним из факторов технологического суверенитета страны является мобильность людей, а также связанность российской территории.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российское правительство дополнительно выделит 2,6 миллиарда рублей в 2026 году на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300.