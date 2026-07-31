Кабмин выделил деньги на достройку трех Ил-114-300 Правительство направит 2,6 млрд рублей на достройку трех Ил-114-300

Москва31 июл Вести.Российское правительство дополнительно выделит 2,6 миллиарда рублей в 2026 году на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Самолет Ил-114-300 является обновленной версией турбовинтового судна Ил-114. Предполагается, что он заменит на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также судна зарубежного производства аналогичного класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

Правительство дополнительно направит в текущем году 2,6 миллиарда рублей на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300 сказал премьер в ходе совещания по авиастроению

Ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что самолет Ил-114-300, полностью созданный на российской компонентной базе, превосходит зарубежные аналоги.