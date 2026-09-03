Глава Минтранса Никитин заявил о постоянной работе по защите аэропортов

Глава Минтранса заявил о постоянной работе по защите гражданских аэропортов Глава Минтранса Никитин заявил о постоянной работе по защите аэропортов

Москва3 сен Вести.Работа по усилению противовоздушной обороны гражданских аэропортов ведется постоянно. Об этом в комментарии ИС "Вести" сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он отметил, что ведомство работает над этим вопросом совместно с другими министерствами.

Смотрите, мы работаем в тесной координации со всеми профильными ведомствами. Эта работа ведется постоянно, вне зависимости от публичных заявлений разного рода террористов сказал Никитин

Также Минтранс дал разъяснения летающим в РФ партнерам после заявлений Киева о том, что воздушное пространство РФ теперь принадлежит украинским дронам.