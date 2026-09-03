Москва3 сенВести.Работа по усилению противовоздушной обороны гражданских аэропортов ведется постоянно. Об этом в комментарии ИС "Вести" сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Он отметил, что ведомство работает над этим вопросом совместно с другими министерствами.
Смотрите, мы работаем в тесной координации со всеми профильными ведомствами. Эта работа ведется постоянно, вне зависимости от публичных заявлений разного рода террористовсказал Никитин
Также Минтранс дал разъяснения летающим в РФ партнерам после заявлений Киева о том, что воздушное пространство РФ теперь принадлежит украинским дронам.